Mizuno apre uno store nel cuore di Roma: c'è una vetrina per la Lazio - FOTO

Mizuno ha aperto un nuovo store in pieno centro, il punto vendita ha alzato le serrande da qualche giorno in Via Tomacelli, lì dove prima c'era un negozio Ferrari. La casa d'abbigliamento sportivo giapponese, dunque, situa un proprio punto vendita in una zona strategica di Roma, tra Via del Corso e Ponte Cavour, lì dove i turisti passeggiano in gran numero. Un assist anche per la Lazio che con l'azienda di Osaka ha siglato un accordo quinquennale nell'estate del 2022 e che da pochi giorni ha presentato le prime due maglie brandizzate Mizuno.

In queste ore, infatti, all'interno del negozio è stata allestita anche una vetrina interamente dedicata alla squadra biancoceleste, nella quale è stata esposta la maglia home della stagione 2025/2026 e altri accessori. Ma non solo. Internamente al negozio è presente anche un ledwall dove viene mostrato ripetutamente il video di presentazione della nuova maglia. Dalle 15.30, quando aprirà il negozio, turisti e tifosi biancocelesti potranno recarvisi per acquistare tutti i prodotti Mizuno, compresi quelli legati al mondo Lazio.

Pubblicato il 28/07