Lazio, Verratti: "Ho un debole per Sarri, ha un grande merito". E su Immobile...

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista rilasciata all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Marco Verratti, che oggi gioca in Qatar ed è vice presidente del Pescara, ha parlato dell'attuale Serie A e di alcuni romantici ritorni che si sono concretizzati proprio in queste settimane. Uno, naturalmente, riguarda il suo amico ed ex compagno di squadra nel Pescara di Zeman, Ciro Immobile, che dopo aver lasciato la Lazio e aver chiuso la sua parentesi al Besiktas, è tornato in Italia con la maglia del Bologna: "Ciro farà tanti gol, giocatore super, generoso. Andrà in doppia cifra".

Non solo, Verratti ha parlato anche degli allenatori, ammettendo di avere una simpatia per il tecnico della Lazio: "Come allenatore ho un debole per Sarri: ha il suo stile e certi principi mi ricordano Zeman. L’idea di comandare il gioco e soprattutto un merito: quello di far crescere i giocatori, la cosa più preziosa che un tecnico possa fare."

