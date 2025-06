Calciomercato Lazio | Fabiani blocca Zaccagni: "Piace al Napoli, ma non lo cediamo"

TUTTOmercatoWEB.com

Da tempo Mattia Zaccagni è nel mirino del Napoli di Conte, che dalla cessione di Kvaratskhelia si è messo sulle sue tracce. Il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, però, è stato chiaro: il capitano non si muove. E l'ha ribadito anche a #Nonsolomercato, la trasmissione in onda su Rai 2. Queste le sue parole sulla sua situazione: "So che Zaccagni piace molto a Conte e a Manna ma come dicevo prima noi non abbiamo nessuna intenzione di cedere il giocatore. Abbiamo iniziato un percorso di programmazzione e dando via oggi quelli che riteniamo i prezzi pregiati andremmo in controtendenza. Mi diverte molto sentire questa girandola di nomi, ma io credo che sia più una questione di calcio mediatico che di calcio effettivo".

