Calciomercato Lazio | Immobile sogna il ritorno? Al momento...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - I rumors degli ultimi giorni vedono un possibile ritorno in Serie A di Ciro Immobile. In particolare ci starebbero pensando Milan, Bologna e Fiorentina, a caccia di un nuovo centravanti. Sono già stati fatti dei sondaggi concreti con il Besiktas per riportarlo in Italia: attualmente guadagna 6 milioni di euro d'ingaggio, ma il club turco sarebbe pronto a concedergli una buonuscita per agevolare la sua cessione.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il vero sogno di Ciro sarebbe quello di tornare alla Lazio a solo un anno di distanza dal suo addio. Arrivano smentite, però, su un suo eventuale ritorno in biancoceleste: al momento non sembrano esserci le condizioni adatte per un Immobile-bis. La sua avventura in Turchia, comunque, sembra ormai davvero arrivata al capolinea.

