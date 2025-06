Calciomercato Lazio | Immobile al Milan: Tare può essere la chiave

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Il nome di Ciro Immobile in questi giorni è rimbalzato di nuovo in Serie A. Prima accostato alla Fiorentina, poi al Milan e nelle ultime ore si è parlato addirittura di un clamoroso ritorno alla Lazio. Voci che si alternano e che nascono dall'impossibilità dell'attaccante di restare al Besiktas, squadra con cui ha segnato 19 gol in 41 partite ma che di recente lo ha scaricato con le parole del suo stesso presidente. Immobile sogna quindi di tornare in Serie A, è disposto anche ad assumere un ruolo di prima riserva, accettando di restare in panchina e farsi trovare pronto al momento del bisogno. I 6 milioni di euro di ingaggio sono un problema per gran parte dei club italiani, ma risolvibile se da parte del calciatore c'è la disponibilità a fare qualche rinuncia economica.

IL MILAN SU IMMOBILE - Su questa base si sono fondate le riflessioni del Milan e, in particolar modo, del nuovo direttore sportivo Igli Tare che con Immobile ha condiviso l'ambiente biancoceleste per anni. Secondo quanto riporta Daniele Longo, l'idea stuzzicherebbe il club rossonero e in questo momento sarebbe un'ipotesi in fase di valutazione. Nel Milan l'ex bomber della Lazio ricoprirebbe il ruolo che oggi è occupato da Jovic, ma con l'obiettivo di scalare le gerarchie e magari diventare il vice-Gimenez. L'ottimo legame con Tare, in questo senso, potrebbe essere la chiave per avviare i primi contatti concreti e capire la fattibilità dell'operazione.

