Lazio, Sarri: "Il calendario? Dicevano che mi lamentavo, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

A margine del 'Maurizio Sarri Clinic' il tecnico della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti, commentando svariati temi in vista della sua seconda era, tra i quali anche quello del calendario, reso meno ingombrante dalla mancanza degli impegni europei.

LE PAROLE DI SARRI - "Purtroppo la posizione della Lazio non ci consente di essere in Europa, ma l’obiettivo è quello di tornarci a qualsiasi livello. Ci fa comunque piacere avere il tempo per allenarsi, ma anche essere in Europa. Io quando parlo di calendari l’ho sempre fatto non perché non voglio essere in Europa, ma perché devono essere logici. L’ho detto cinque anni fa e sono stato tacciato per uno che si lamentava, ora lo stanno dicendo tutti e mi sembra che siamo arrivati al limite. Ci siamo inventati questo torneo che è una roba che non riguarda il calcio, ma la politica sportiva e non mi interessa. Il calendario deve essere gestibile e fattibile per tutto e tutti".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.