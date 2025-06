Calciomercato Lazio | Bertini, l'Ascoli ha deciso: quale sarà il suo futuro

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio non deve fare i conti solo con la rosa dei titolari o, quantomeno, con quei giocatori sui quali potrebbe lavorare Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. La società biancoceleste, infatti, presto sarà chiamata a mettersi al lavoro anche con la lista degli esuberi, dove spuntano i nomi di Mohamed Fares, di Dimitrije Kamenovic, per citarne alcuni, e di Marco Bertini. Reduce dall'avventura all'Ascoli, dove in estate si era trasferito sulla base di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il club marchigiano avrebbe deciso di non trattenerlo, rispedendolo alla base una volta scaduto l'accordo. Una decisione presa a seguito di un girone di ritorno da parte di Bertini al di sotto delle aspettative. Il classe 2001, che in totale è sceso in campo in Serie C per 20 volte (1004'), da dicembre ha giocato solo 6 volte, di cui una sola da titolare contro la Pianese: troppo poco per pensare di tenerlo nel club.

