Lazio, Guendouzi trascina il centrocampo: Sarri si affida alla sua leadership

RASSEGNA STAMPA - Dopo il brutto errore costato la sconfitta contro il Fenerbahce serviva una reazione e non è tardata ad arrivare. Con il Galatasaray, Matteo Guendouzi ha disputato una prova da vero leader, guidando il pressing della Lazio ogni volta che i turchi provavano ad impostare passando dai centrali difensivi e dimostrando di avere ancora ben chiari i dettami di Sarri.

"Ogni partita penso a dare tutto sul campo per la squadra, cerco di dare il meglio e lottare per il club per farlo crescere e spero sempre di ottenere il miglior risultato". Sono queste le parole da lui pronunciate a fine partita, a riprova della grande voglia e dedizione messe in campo dal francese in ogni apparizione. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, nei 67 minuti in cui è rimasto in campo, Guendo ha guidato in maniera asfissiante la pressione sui difensori, da solo nel primo tempo per aiutare la punta e alternandosi con il subentrato Vecino nella seconda frazione.

Come sottolineato dallo stesso centrocampista, l'unico suo limite resta l'abilità di trovare la via del gol, ma intende crescere sotto questo punto di vista: "Spero di segnare di più, cercherò di essere più presente in area di rigore. Spero di fare tra i 5 e gli 8 gol in questa stagione". Ora che la clausola da 50 milioni è scaduta, non ci sono più dubbi sul fatto che Guendouzi resterà alla Lazio e Sarri sa bene che, per far bene in una stagione che si avvia tra mille difficoltà, uno dei suoi pilastri sarà proprio il francese.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.