Lazio, Gattuso atteso giovedì a Formello: sarà ospite di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso è pronto a far visita alla Lazio. Dopo aver toccato Cagliari come ultima tappa, il tour del nuovo commissario tecnico dell'Italia proseguirà il 6 agosto a Bologna, per poi finalmente arrivare a Formello giovedì 7 agosto. Come confermato dal Corriere dello Sport, alla vigilia della partenza dei biancocelesti per l'Inghilterra, dove affronteranno il Burnley in amichevole, Ringhio sarà ospite di Sarri e avrà l'opportunità di visionare alcuni giocatori in vista delle due sfide di settembre contro Estonia e Israele.

Nella sua visita al quartier generale biancoceleste, Gattuso potrà sincerarsi delle condizioni di Zaccagni, reduce da un intervento chirurgico. Dopo essere stato integrato da Spalletti, Niccolò Rovella proverà a restare nel giro della Nazionale, mentre difficilmente potrà essere convocato, almeno per il momento, Alessio Romagnoli, costretto a saltare le prime due giornate di campionato. Il ct azzurro dovrebbe essere accompagnato dal capodelegazione Buffon e dall'assistente tecnico Bonucci, entrambi allenati da Sarri alla Juve nella stagione 2019/20.

