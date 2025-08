Lazio | Buon pareggio con il Gala: Cancellieri e Zaccagni di rimonta, poi il 2-2

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio chiude la tourneé in Turchia con un buon pareggio in casa del Galatasaray. Biancocelesti subito sotto a causa di una dormita su palla inattiva, poi un gran finale di primo tempo porta alla rimonta, grazie a un autogol di Sanchez e una rete di Zaccagni. Nel secondo tempo Pedro sfiora il tris prima del 2-2 finale di Torreira, doppietta personale per lui. La squadra di Sarri ha mostrato progressi rispetto alla partita contro il Fenerbahce (nonostante il Galatasaray sulla carta sia anche più forte), soprattutto in fase di ripartenza quando gli avversari scoprono un po' il fianco. In campo aperto l'attacco dello spazio è stato fatto con i tempi giusti, tanto che alla fine il pareggio lascia anche un po' di amaro in bocca e la sensazione che la squadra meritasse di più. Da sottolineare la prova di Cancellieri, che di fatto consegna a Zaccagni il 2-1 su un piatto d'argento, oltre a una serie di strappi che hanno messo in seria difficoltà la retroguardia turca.

LE SCELTE INIZIALI - Sarri cambia portiere e tre quarti di difesa che aveva iniziato la partita contro il Fenerbahce. Davanti a Mandas il quartetto è composto da Hysaj terzino destro, Marusic e Romagnoli coppia centrale, l'unico superstite è Nuno Tavares, confermato sulla fascia sinistra. A centrocampo e in attacco vengono confermate le scelte di mercoledì: Rovella play con ai suoi lati Guendouzi e Dele-Bashiru, Castellanos centravanti con Cancellieri alla destra e Zaccagni dalla parte opposta.

GRANDE CHIUSURA DI PRIMO TEMPO - Intensità e cattiveria agonistica subito alle stelle, con entrate decise e contrasti ruvidi. Il Galatasaray è in avvio più pimpante e propositivo, Lazio più guardinga essendo fisicamente un po' indietro rispetto ai turchi. Al 10' i padroni di casa trovano il vantaggio sfruttando una disattenzione dei biancocelesti nelle marcature su palla inattiva: Torreira, tutto solo, di testa batte Mandas su cross di Sara. Due minuti più tardi è Nuno Tavares a chiamare la reazione, con uno sfondamento a sinistra dopo uno scambio con Zaccagni, ma il suo cross viene intercettato da Sanchez. Il Galatasaray continua a spingere sull'acceleratore, anche se la squadra di Sarri, pur con qualche affano, regge abbastanza bene la pressione. Intorno al 20' buon giro palla della Lazio, Mandas trova in profondità Guendouzi, scarico a sinistra dove si apre una prateria per Nuno Tavares e Dele-Bashiru: il mancato movimento del nigeriano costringe il terzino all'uno contro uno con Sanchez, che lo ferma in fallo laterale. Al 32' azione costruita bene dai biancocelesti, Rovella va in profondità da Castellanos che non serve subito Zaccagni, ma aspetta Cancellieri, fermato in angolo dalla difesa turca: il gol è nell'aria e sul calcio d'angolo di Rovella, Cancellieri gira sul corpo di Sanchez, che batte Guvenc. Pareggio della Lazio che risponde al Galatasaray sempre da palla inattiva. Al 39' su una punizione laterale di Sallai Mandas si fa sfuggire la palla, e per sua fortuna Lemina di testa non inquadra la porta. Il greco si riscatta subito dopo mettendo in angolo una bomba insidiosa di Bardakci dalla distanza. Al 45' su una ripartenza ben gestita da Nuno Tavares, Dele-Bashiru si invola verso la porta di Guvenc, con la possibilità di servire Cancellieri tutto solo a sinistra: il numero 7 prova il diagonale, respinto con il piede dal portiere del Gala. Il vantaggio è solo rimandato al primo minuto di recupero: Castellanos invola in profondità Cancellieri, che è bravo a tenere il rientro di Elmali, e stavolta lui serve Zaccagni solo al centro dell'area, freddo nel firmare il 2-1. Gran bella Lazio nella fase finale del primo tempo, che va meritatamente al riposo in vantaggio.

PEDRO SFIORA IL TRIS, POI PAREGGIO - Subito cinque sostituzioni per Sarri che manda in campo Gila, Pellegrini, Cataldi, Vecino e Dia rispettivamente al posto di Hysaj, Nuno Tavares, Rovella, Dele-Bashiru e Castellanos, con Marusic che si sposta terzino a destra. La prima occasione della ripresa arriva dal piede del neoentrato nel Galatasaray Akgun, che manda alle stelle sulla respinta di un corner. Sul ribaltamento di fronte cross di Pellegrini sul quale non arriva Vecino, Cancellieri prova a cordinarsi ma non prende lo specchio della porta. Il Galatasaray ricomincia con il possesso prolungato nel tentativo di accerchiare la Lazio nella propria area, i biancocelesti reggono bene e smorzano i tentativi avversari. All'ora di gioco entrano Provedel per Mandas, Lazzari per Marusic, Pedro per Zaccagni. Al 65' dentro anche Provstgaard e Belahyane, fuori Romagnoli e Guendouzi. La squadra di Sarri sfiora il tris con un lancio diretto di Provedel per Pedro, abile a saltare con un tocco il portiere avversario, poi però, in equilibrio precario, non riesce a trovare la porta sul rientro di un difensore turco. Al 74' arriva il pareggio del Galatasaray con un tiro da fuori area di Torreira che, su assist di Sara, prende in controtempo Provedel che non vede partire il pallone. Ultimo cambio per Sarri, Noslin rileva Cancellieri. All'82' Vecino manda in porta Dia, in vantaggio su Unyay, che da dietro si aggrappa al braccio destro del senegalese mandandolo a terra: per l'arbitro non c'è niente, ma l'impressione è che fosse rigore per i biancocelesti. All'85' Gila fa una frittata, come Guendouzi contro il Fenerbahce, stavolta prima Provedel respinge, poi Provstgaard da terra e Gila in un secondo tempo completano il disimpegno. Allo scadere Pedro prova la super giocata, con un tiro di destro a rientrare sul palo più lontano, mira sbagliata non di molto. Finisce 2-2, buon oareggio all'Ali Sami Yen che chiude la tourneé turca. Prossimo appuntamento sabato 9 agosto contro il Burnley.

Pubblicato il 2/08