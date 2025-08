Lazio, Guendouzi da impazzire: sfida ed esulta in faccia ai tifosi del Galatasaray

Non conosce amichevoli, per lui è sempre la partita della vita. Si è fatto odiare anche a Istanbul, Matteo Guendouzi. L'esultanza in faccia ai tifosi del Galatasaray sul gol dell'1-2 di Zaccagni ha fatto infuriare tutto il Rams Park. Nemico numero uno dei turchi, ancora a difesa dei colori biancocelesti. È l'idolo dei tifosi, che in massa stanno condividendo i suoi video e le sue foto sui social. "Con Guendo anche in guerra", "Esulterebbe in faccia a chiunque", "Migliore in campo", sono alcuni dei commenti che si leggono. Per lui non esiste il test estivo, il calcio d'agosto, quello che serve per mettere minuti nelle gambe e per prepararsi alla nuova stagione. Odia perdere, in ogni occasione. E le atmosfere calde come quelle che si trovano in Turchia lo esaltano: nel secondo tempo è uscito dal campo sorridente, quasi divertito, per i tantissimi fischi dei tifosi avversari del Gala che lo attaccavano. Guendo contro tutti: l'anima e il cuore pulsante della Lazio al servizio di Sarri (che l'ha convinto a restare).

Pubblicato il 2/08