Lazio | Fener vs Gala, è già derby di Istanbul: l'ironia social dei tifosi turchi

Poche tifoserie sono passionali come quelle turche e, in particolare, quelle di Fenerbahce e Galatasaray sono riconosciute in tutto il mondo per questo. Le due squadre, grandi rivali nel campionato turco, hanno affrontato la Lazio e mentre la prima è riuscita a battere gli uomini di Sarri, la seconda non è andata oltre il 2-2. Sotto i commenti degli ultimi post social della Lazio c'è già il clima derby, ma di Istanbul: infatti, i tifosi del Fener sono corsi a deridere la loro squadra rivale per non essere riusciti a vincere, alludendo poi a una banale ironia social come semplici "Fenerbahce > Galatasaray" e simili.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.