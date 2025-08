Lazio e Burak Yilmaz, i due destini si sfiorano ancora. Fino al mese scorso...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La storia che lega la Lazio e Burak Yilmaz è scolpita nella memoria di tutti i tifosi biancocelesti. Solo i giovanissimi potrebbero non ricordare, ma è molto probabile che gli sia stato raccontato. Non c'è stato nulla oltre una trattativa concreta, che mai ha visto svoltare la carriera dell'ex attaccante turco verso Roma.

Per molti tifosi laziali, in cima alla lista degli affari sfumati che più hanno fatto male c'è sicuramente Burak Yilmaz. Più di Keisuke Honda, Nilmar e Olivier Giroud. L'anno scorso, l'ex calciatore turco ha ricordato in un'intervista la trattativa con la Lazio e il suo passaggio al Galatasaray: "Stavo andando alla Lazio e quando Nevzat Şakar (ex dirigente del Trabzonspor, ndr) ha saputo che avrebbero pagato a rate, ha detto: "Vendiamo lavatrici?". Il trasferimento in Serie A è saltato per colpe delle rate di pagamento proposte dal club biancoceleste. Poi arrivò la Lokomotiv Mosca, meta che non stuzzicava l'interesse di Yilmaz. Infine, arrivò il Galatasaray. Il resto è storia.

Oggi Burak Yilmaz si è ritirato ma è rimasto nel calcio con la voglia di essere protagonista e non con un ruolo secondario. Ha scelto di intraprendere il percorso di allenatore e fino a poche settimane fa era il tecnico del Kasimpasa, squadra di Super Lig Turca. I destini di Lazio e Yilmaz si sono sfiorati ancora una volta, ma sembra che non vogliano toccarsi mai sul serio. Infatti, il centro sportivo che stanno utilizzando i biancocelesti per prepararsi alla sfida di questa sera è proprio quello del Kasimpasa. Ma il club turco oggi è allenato Shota Arveladze, non più da Burak Yilmaz.

