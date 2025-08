Lazio, Castellanos non convince: Dia prende quota verso il Burnley

RASSEGNA STAMPA - Ancora una prova incolore per Castellanos, che contro il Galatasaray è apparso nuovamente appannato, rimanendo ancora a secco di gol. Nell'ultima amichevole il Taty è sembrato smarrito, dimostrando qualche limite nell'apprendere i principi di gioco voluti da mister Sarri, mentre a convincere maggiormente è stato Dia che, una volta entrato al posto dell'argentino, ha saputo duettare meglio con i compagni, mostrandosi, al momento, maggiormente in condizione e più adatto al sarrismo.

Il tempo per crescere c'è ancora, ma, come sottolineato dal Corriere della Sera, le difficoltà dell'argentino sono un indizio che, a poche settimane dall'inizio del campionato, non può essere sottovalutato. Sabato prossimo la Lazio volerà in Inghilterra per affrontare il Burnley e le possibilità di vedere Dia dal primo minuto sono in crescita.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.