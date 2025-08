Lazio, Rovella non è più intoccabile: ballottaggio in regia con Cataldi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non sta facendo fatica a difendere, ma a creare occasioni da gol. Sarri è chiamato a trovare una soluzione offensiva, pur tenendo in considerazione la sua preziosa maniacalità per la fase difensiva. Baroni aveva creato una squadra a trazione anteriore, Sarri pensa prima a dare ordine dietro.

Per dare imprevedibilità in attacco, Vecino sarebbe l'uomo giusto da affiancare a Rovella e Guendouzi grazie alla sua capacità di aggredire l'area a vversaria. Ma sarebbe l'unico, con ali e punta lasciate da sole. Sarri allora potrebbe rivedere la propria filosofia e dare più spazio a un cucitore di gioco come Cataldi, il quale velocizzerebbe molto il gioco grazie alle sue verticalizzazioni. Come riporta il Corriere della Sera, le gerarchie potrebbero cambiare, già stasera ci saranno importanti indicazioni in tal senso. Non si tratta di preferenza tecnica, ma tattica.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.