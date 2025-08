Lazio | Dalle notti di Champions alla papera di Strakosha: i precedenti con il Galatasaray

Seconda tappa della tournée in Turchia per Sarri e i suoi. Dopo aver regalato la vittoria al Fenerbahce, i biancocelesti se la vedranno sabato 2 agosto contro il Galatasaray di Osimhen. Ci sono diversi trascorsi tra Roma e Istanbul, e non per stabilire chi sia stata la migliore capitale dell'Impero Romano. Le due compagini infatti si sono affrontate già diverse volte in passato.

La prima occasione risale al 2001, nella fase a girone della Champions League, con il doppio confronto che ha regalato una vittoria a testa sempre per 1-0, prima per i turchi in casa loro e poi per la Lazio allo Stadio Olimpico. Questo doppio incontro è stata l'unica volta che le due squadre si sono sfidate nella massima competizione europea. Infatti, da lì in avanti solo in Europa League le due squadre si sono trovate l'una di fronte all'altra in gare ufficiali: prima nel febbraio 2016, ai sedicesimi di finale, con i biancocelesti che hanno battuto 3-1 il Gala dopo aver pareggiato per 1-1 in terra turca; poi nel 2021, nella fase a gironi, con il Gala che ne esce decisamente meglio grazie ad un 1-0 in loro favore a Istanbul (chi si ricorda la famosa papera di Strakosha?) e a uno striminzito 0-0 a Roma.

La sfida in Europa League non è stata però l'ultima. Infatti, quella in programma domani non sarà l'unica sfida amichevole tra le due. Già nell'estate 2022 Galatasaray e Lazio si sono affrontate in estate, con i biancocelesti che ne sono usciti vincitori per 1-2 grazie ai gol di Luis Alberto e Felipe Anderson.

Pubblicato il 01/08