Lazio, Zaccagni versione Apache: è tornata la sua versione 'sarrista'

Il gol del 2-1 non è valso solo il momentaneo vantaggio della Lazio nell'amichevole contro il Galatasaray, ma soprattutto ha regalato una versione di Mattia Zaccagni per la quale i tifosi, e non solo, avevano provato un po' di nostalgia. Il finale di stagione con Baroni per lui era stato molto complicato. La pubalgia, per la quale si è operato a giugno, lo aveva costretto a rallentare e a fare i conti con fattori esterni al campo, fisici e limitanti, che oggi spera siano soltano un lontano ricordo. Il suo ritorno in campo è stato graduale, ma già dopo i primi allenamenti Sarri ha insistito su di lui schierandolo titolare già contro l'Avellino. Zaccagni è il capitano e il numero 10 della Lazio.

ZACCAGNI VERSIONE 'SARRISMO' - Non sono solo un numero e una fascia, sono molto di più. Lui è il primo a dover lanciare un segnale, è il primo a dover chiudere con il passato per fare un passo verso il 'Sarrismo'. E di 'sarrista', come evidenzia il Corriere dello Sport, il gol contro il Gala aveva tanto. Castellanos scivola sull'esterno per scambiare con Cancellieri, Zac taglia centralmente e si crea lo spazio per farsi servire dal classe 2002. Una vecchia versione di un esterno che avrà l'arduo compito di segnare come un attaccante.

I GOL DAGLI ESTERNI - Il mancato rifornimento delle punte, le poche occasioni avute dai centravanti, sono un limite al quale Sarri dovrà ovviare mandando in rete gli esterni. In tal senso, ieri i risultati sono stati ottimi. Cancellieri causa l'autogol di Sanchez, poi si lancia e veste i panni di assistman per l'altro esterno, Zaccagni, che va in gol. Le risposte sono state ottime, i passi in avanti evidenti e Sarri sarà tornato a Roma più soddisfatto e fiducioso di quanto visto negli scorsi giorni.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

Pubblicato il 03/08