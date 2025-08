Calciomercato Lazio | Cancellieri, su di lui due club di Serie A: il punto sul futuro

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri o Tijjani Noslin? A dire il vero Maurizio Sarri avrebbe già fatto la sua scelta, preferendo l'italiano all'olandese. Il classe 2002, nel ruolo di esterno destro, ha fatto dei importanti passi avanti in queste settimane, presentandosi al tecnico in vesti diverse rispetto a quelle indossate nel 2022 quando venne preso poco in considerazione dal Comandante. La partita contro il Galatasaray è stata una delle migliori con la maglia biancoceleste, eppure tutto questo potrebbe non bastare. La Lazio, infatti, ha bisogno di introiti per sbloccare il mercato di gennaio, andando ad abbassare il rapporto tra il costo del lavoro allargato e i ricavi, oggi indicato all'80% dalla Lega.

IL PUNTO SULLE USCITE - Una cessione di Cancellieri potrebbe facilitare il raggiungimento di questo obiettivo. L'esterno romano è una garanzia di plusvalenza e ha decisamente più mercato rispetto a Noslin. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, per lui si sono già mosse Cagliari e Pisa che sarebbero interessate al suo cartellino, valutato dalla Lazio intorno agli 8 milioni di euro. Situazione differente, invece, per quanto riguarda l'attaccante di Amsterdam, per il quale sarebbe necessaria un'offerta da 15 milioni per rientrare delle spese fatte e che, ad oggi, nessuno è in grado di garantire.

