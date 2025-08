Lazio, Cancellieri avverte Sarri: le gerarchie a destra possono essere riviste

RASSEGNA STAMPA - Un'ottima prova contro il Galatasaray per un Matteo Cancellieri che vuole convincere Maurizio Sarri. Inizialmente indiziato come partente numero uno, perché garanzia di ricavi, le sue prestazioni in allenamento e in amichevole stanno piacendo al Comandante che potrebbe decidere di puntare su di lui nella prossima stagione. Lo stop di Isaksen dovuto alla mononucleosi è stato un assist da sfruttare, un'occasione per il classe 2002 per mettere in discussione le gerarchie approfittando dell'assenza del danese. La partita contro il Gala in Turchia, in tal senso, è stata una risposta più che concreta. Ben 75' - più di tutti gli altri - giocati probabilmente da migliore in campo.

NUOVE RIFLESSIONI - È lui a causare l'autogol di Sanchez con un colpo di testa impreciso, ma arrivato dopo un ottimo inserimento e un grande tempismo. Ed è sempre lui a dettare il passaggio in profondità di Castellanos che lo porta all'assist per Mattia Zaccagni. Avrebbe potuto segnare anche un gol, se fosse stato più coraggioso nel calciare con il destro in area di rigore, invece di rientrare sul mancino. I segnali che lancia Cancellieri, però, sono positivi. Il classe 2002 sta convincendo i tifosi laziali, ma soprattutto ha attirato ancor di più l'attenzione di Sarri che, nei prossimi giorni, lo porrà al centro delle sue valutazioni.

