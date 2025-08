Lazio, Anastasi: "Cancellieri è un problema amministrativo. E su Provedel..."

Filippo Anastasi, giornalista e scrittore, è intervenuto a Lazio Style Radio per commentare quanto visto nella tournée in Turchia e le amichevoli disputate contro Fenerbahce e Galatasaray: "Ho visto una Lazio molto migliorata, già contro il Fenerbahce avevo visto passi avanti dal punto di vista difensivo, ma contro il Galatasaray c'è stato un progresso anche a livello offensivo. L'aspetto positivo comunque direi è che, da quanto visto in queste amichevoli, gli avversari fanno fatica a tirare in porta. La partita contro il Galatasaray poteva anche finire 3-1, poi è finita 2-2 e il gol dei turchi mi è sembrato una papera di Provedel. Il tiro era centrale, si poteva parare".

Anastasi ha parlato anche della posizione di Cancellieri, uno dei più positivi contro il Galatasaray: "Cancellieri? È un problema amministrativo, io me lo terrei, ma potrebbe tornare utile per sbloccare il mercato in inverno. Se potessi scegliere venderei Noslin, ma non credo che il ragazzo abbia il mercato per far rientrare dell'investimento fatto lo scorso anno. Mentre Cancellieri pare abbia più estimatori. Ma chissà, magari ora Noslin - avendo cambiato agenti - potrebbe anche avere qualche estimatore. Vedremo. A oggi io mi terrei Cancellieri". E Su Gigot conclude: "Mi viene da sorridere quando leggo certe valutazioni, sembra un giocatore da Promozione. Lo scorso anno ha fatto vedere che è un calciatore valido, non vedo perché debba costare così poco, soprattutto leggendo i prezzi che altre squadre fanno dei loro calciatori.

