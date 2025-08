Caso Lookman, Percassi: "Vi spiego cosa sta succedendo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Quale sarà il futuro di Lookman? Una cosa è certa: sarà lontano da Bergamo. L'attaccante nigeriano, pressato dall'Inter, ha annunciato con un comunicato sui social di aver chiesto la cessione all'Atalanta, nella speranza di creare tumulti in casa Dea e spingerla verso la cessione al club nerazzurro. Un'eventualità sulla quale si è espresso, anche per fare chiarezza, l'amministratore delegato Luca Percassi, che, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato la situazione intorno al calciatore.

"È una buona occasione per chiarire cosa è successo. L'anno scorso a fronte di un'offerta da 20 milioni del PSG il giocatore ci aveva chiesto di essere ceduto, l'Atalanta essendo una società credibile si era ripromessa di poter cedere il giocatore in questa sessione di mercato basandosi su due presupposti che lui stesso ci aveva chiesto: raggiungere in primis un super top club europeo e che in Italia lui non si sarebbe mai visto con una maglia diversa dall'Atalanta, sia per quello che ha fatto lui, sia per quanto ricevuto da parte della società. Oggi la situazione che voi conoscete è ben diversa, in ogni caso la società è sempre attenta a valutare i tempi e i valori dei propri giocatori, ma come sempre è la società Atalanta a decidere".

