Castrovilli: "Alla Lazio l'ennesima sfiga, stavo trovando il mio spazio e..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva l’ex calciatore della Lazio Gaetano Castrovilli ha parlato delle ultime stagioni che non sono state certamente fortunate: “Ho avuto l'opportunità alla Lazio, l'ho colta subito ma ho avuto l'ennesima sfiga. Un fastidio in un momento in cui stavo trovando il mio spazio, quando sono tornato la squadra andava bene. Mi reputo intelligente e quando si va bene è difficile cambiare. Mi trovavo bene, con un gruppo bellissimo. È stata una bella esperienza”.

Sull’esperienza al Monza invece: “È stata un'avventura importante per me. Ho giocato e mi sono sentito il Castrovilli che ero prima, mi mancava stare bene. Mi spiace per il Monza e per l'annata, tante volte il risultato non è venuto per sfortuna o per altro. La cosa più importante per me è aver risentito la vecchia versione di me, più maturo”.

Su un possibile ritorno al Bari invece: “Io resto tifoso e legato, mio nonno era grande tifoso e io sono calciatore grazie a lui. Per il mercato non mi precludo niente, tra Italia e estero. Mi alleno e quando arriverà il momento giusto firmeremo per il percorso più giusto da fare”.

