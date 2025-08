Milan, Modric si presenta: "Lotterò per vincere trofei. Quando Tare mi ha chiamato..."

TUTTOmercatoWEB.com

In casa Milan è il giorno di Luka Modric. L’ex campione del Real Madrid si è infatti presentato in conferenza stampa parlando degli obiettivi stagionali, dei motivi che lo hanno spinto ad approdare in rossonero e della Serie A: “Sono cresciuto guardando il calcio italiano, il Milan era la mia squadra preferita in Italia ed era molto seguito in Croazia, anche perché qui c'era il mio idolo Boban. Ho sempre avuto un affetto molto particolare per i colori rossoneri”.

Sugli obiettivi: “Sono molto competitivo, voglio portare questo alla squadra. L'obiettivo minimo è la qualificazione in Champions, ma il Milan deve lottare per vincere trofei: è il mio obiettivo e deve esserlo anche per chiunque lavori al Milan. Ma bisogna rimanere umili e avere un gruppo solido”.

Sulla Serie A invece: “Seguo molto la Serie A perché ci sono tanti giocatori croati che giocano. Si vede che è un campionato competitivo e che sta tornando ad livello. Da un punto di vista tattico le squadre sono molto organizzate: questo lo rende differente a La Liga spagnola. Devo adattarmi il prima possibile a questo modo di giocare qua in Italia”.

Sulla scelta del Milan: “È stata una scelta molto facile quando Tare mi ha chiamato, quando è venuto in Croazia è stato molto importante, ha dimostrato quanto il Milan ci tenesse e quanto credesse che potessi essere performante ad alto livello. È stata la svolta nella trattativa: quando arriva qualcuno che vuole acquistarti è importante che ti spieghino il progetto”.

