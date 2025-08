Greenwood, ci pensa una big di Serie A: ma quella percentuale...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mason Greenwood è reduce da una stagione importante all'Olympique Marsiglia, corredato da 21 gol in Ligue 1 ed è finito sul taccuino anche di una big italiana. L'Inter aspetta ancora Ademola Lookman, ma non sarà un'attesa ancora lunga. Marotta e Ausilio hanno messo sul piatto una proposta da 42 milioni di euro in parte fissa e tre milioni di bonus, per un totale di 45 milioni di euro. Offerta considerata insufficiente dall'Atalanta che di milioni ne chiede almeno 50. Una presa di posizione, quella dei Percassi, che ha mandato su tutte le furie il giocatore nigeriano che ha sbottato contro il club bergamasco, parlando di "promesse non mantenute". Se la situazione legata a Lookman non dovesse sbloccarsi, l'Inter virerebbe su altri obiettivi. Secondo il Corriere dello Sport, nella short-list dei nerazzurri c'è anche Mason Greenwood.

L'inglese era stato vicino alla Lazio sia nell'estate del 2023 che in quella del 2024, salvo poi scegliere l'Olympique Marsiglia che l'aveva prelevato dal Manchester United per circa 25 milioni di euro. Cifra che oggi non basterebbe per strapparlo all'OM che - in caso di cessione - dovrebbe corrispondere il 50% della rivendita al Manchester United e che quindi per cedere Greenwood vuole almeno 55 milioni. Cifre elevate, anche più di quelle che l'Atalanta chiede per Lookman. Per questo l'obiettivo Greenwood appare piuttosto complicato per l'Inter.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell'articolo senza citazione è vietata.