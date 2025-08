Lazio, capitolo tagli: Sarri valuta chi lasciare fuori tra esuberi e infortunati

RASSEGNA STAMPA - Due calciatori andranno esclusi dal progetto Lazio. Non è una decisione del tecnico, è un problema di liste: come riporta il Corriere dello Sport, i posti over sono 17, mentre la Lazio ne ha 19. Quali sono i due candidati? Sarri riflette su Gigot e Patric. Il primo è fermo per problemi alla schiena, non si è più visto dopo l'amichevole contro la Primavera ma era comunque scalato in fondo alle gerarchie di Sarri dietro a Patric e Provstgaard. Guadagna 1,8 milioni di euro più bonus, essere diventato il quinto centrale lo turba. Il secondo invece è un fedelissimo di Sarri, ma rischia di rientrare a settembre e le sue condizioni fisiche precarie potrebbero renderlo un candidato per l'esclusione.

In bilico ci sono anche calciatori come Basic, che però Sarri sembrerebbe intenzionato a tenere, e i terzini. C'è abbondanza in quel ruolo: Lazzari, Hysaj e Pellegrini sono a rischio taglio. Anche in attacco sono in tanti, Noslin può partire se arriveranno offerte ma è un investimento del club; mentre Cancellieri sta meritando la conferma grazie a prestazioni convincenti.

