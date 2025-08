Calciomercato Lazio | Gigot, da Formello fanno il prezzo: per quanto può partire

CALCIOMERCATO LAZIO - L'infortunio di Patric potrebbe non incidere sul futuro di Samuel Gigot. Il centrale spagnolo, dopo l'operazione subita che lo ha costretto a saltare la seconda parte di stagione, al momento del suo ritorno in campo è stato fermato da uno stiramento che lo costringerà a rimettersi a disposizione del tecnico solo a campionato già iniziato, saltando l'intera preparazione. Eppure, nonostante questa situazione, Gigot non solo rischia di essere tagliato dalla lista per la Serie A, ma anche di essere ceduto per liberarsi di un ingaggio molto pesante nel rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi (previsto all'80% per il mercato di gennaio).

LA RICHIESTA PER GIGOT - Nelle scorse ore si era parlato di un interesse e di primi contatti tra la Lazio e alcuni club della penisola araba con la società biancoceleste che, secondo quanto riportato dal Messaggero, avrebbe anche fatto il prezzo per il difensore ex Marsiglia, chiedendo alle papabili acquirenti una cifra di circa 3 o 4 milioni di euro per la cessione del suo cartellino.

