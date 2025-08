Lazio, Piscedda: "Ho visto passi in avanti. Cancellieri? Può diventare..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Massimo Piscedda ha detto la sua sul momento della Lazio dopo la partita contro il Galatasaray, concentrandosi anche su alcuni singoli.

IL GOL DI TORREIRA - “Ho visto un miglioramento complessivo, l’atteggiamento della squadra mi lascia ben sperare. Alcuni singoli si sono espressi abbastanza bene. Il primo gol di Torreira? In quella posizione non mi piace come Sarri mette la difesa. C’erano 6 difensori della Lazio e 3 attaccanti. Quando ci sono tutti quei giocatori in area piccola il portiere non tende a uscire, secondo me Mandas non è uscito per quello. Lì ci devono essere meno uomini. I difensori devono mettersi fuori dall’area piccola, perché così spingono gli attaccanti a star fuori e lontani dalla zona del portiere”.

ROMAGNOLI - “Sicuramente Romagnoli deve migliorare nella rapidità in area. Anche nel gol che fa il Fenerbahce, lui dev’essere più veloce per cercare di chiudere l’azione. Anche Gila, però, si ostina a essere Sergio Ramos, ma non lo è. Non credo che Sarri gli dica di forzare sempre la giocata. Lui è molto forte, ma sicuramente esagera. Deve capire che è uno spagnolo atipico, italianizzato”.

LAZIO - “La Lazio deve giocare in campo aperto. È veloce, ha gamba. Anche il gol di Zaccagni arriva così. Il palleggio dev’essere rapido per funzionare. Alcune cose su cui spinge Sarri, però, la squadra deve funzionare“.

CANCELLIERI - “Non bisogna dare giudizi morali su Cancelieri. È un giocatore di fascia e sta lavorando sulla fase di non possesso. Se gli dai campo sa far gol. In Italia lo conoscono e quindi lo limitano, il Galatasaray no. Per me è un buon giocatore. Non credo che arriverà al livello di Orsolini. Sono giocatori che guadagnano tanto da giovani, magari si è adagiato, ha bisogno di un allenatore che lo stimoli. Può diventare importante per la Lazio, magari alternandosi con Isaksen, non con Noslin”.

