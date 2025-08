Burnley - Lazio, le probabili formazioni: Sarri prepara la sfida

Dalla Turchia all'Inghilterra. L'estate della Lazio si sposta a casa del Burnley. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce e il pareggio contro il Galatasaray a Istanbul, i biancocelesti volano al Turf Moor per la quinta amichevole pre-stagione in programma il 9 agosto. Sarri riflette sull'undici titolare, a partire dalla porta. Probabile che l'alternanza tra Mandas e Provedel continui: questa volta dovrebbe essere il turno del numero 94. In difesa la coppia Gila-Provstgaard è in vantaggio per giocare dal primo minuto, in attesa di capire le condizioni di Gigot (alle prese con dei problemi alla schiena). Sarà out invece Patric, che starà fuori circa un mese per un infortunio alla coscia. Sulle corsie laterali possono spuntarla Marusic a destra e Nuno Tavares a sinistra. A centrocampo è sempre ballottaggio tra Cataldi e Rovella (il primo potrebbe spuntarla) in regia, con Guendouzi e Dele-Bashiru come mezzali. Davanti va verso la conferma il tridente che contro il Gala ha fatto tanto bene, soprattutto sulle fasce: Cancellieri e Zaccagni ai lati di Castellanos (Dia insegue).

BURNLEY (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Brun Larse, Mejbri, Anthony; Edwards. All.: Scott.

LAZIO (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All.: Sarri.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.