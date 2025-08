Lazio, Codignoni (Radio Rai): "A Como può essere favorita, ecco perché"

Manuel Codignoni, radiocronista per Tutto il calcio minuto per minuto e Rai Radio Uno, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Il campionato è alle porte, mancano meno di tre settimane al via e si comincia a ragionare sulla possibile griglia di partenza della Serie A: "Inter e Napoli sono per me oggettivamente le rose più forti e complete. Sulla Roma dico che mi intriga il progetto Gasperini, è un allenatore che in una big può fare molto bene o molto male. Certo è che se la squadra dovesse recepire i suoi metodi, allora potrebbe volare. La Lazio ha un allenatore importante e potrebbe fare una grande partenza, perché l’allenatore conosce in gran parte la rosa e i giocatori ormai sono amalgamati tra loro. E poi c’è l’aspetto di poter giocare una partita a settimana. La Lazio per me ha una rosa leggermente inferiore alle squadre che le ho messo davanti, ma sono convinto che partirà molto bene. La Juventus a oggi mi convince poco, credo abbia ancora troppi nodi irrisolti, a partire da Vlahovic, vediamo come finirà il mercato".

La Lazio inizierà a Como, contro la squadra di Fabregas, Codignoni spiega: "La partita dipenderà anche dal livello di preparazione fisica, ci sarà anche il fattore caldo a incidere. Il Como però sarà un cantiere aperto, perché sta cambiando tanti giocatori, quindi questo può essere un aspetto che favorisce la Lazio. Certo il Como è una realtà importante, sta spendendo tanto e ha un allenatore bravo, che da un’identità chiara alla sua squadra, l’anno scorso si è salvato benissimo". Sempre sulla Lazio, Codignoni punta su Cancellieri: "Per me Cancellieri è un giocatore interessante, l’ho visto bene nelle amichevoli, chissà che questo non possa essere il suo anno. Ha caratteristiche importanti, finora non è esploso, ma può diventare una soluzione per la Lazio".

