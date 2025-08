Lazio, Perinetti spiega: "Il mercato è bloccato, ma la bravura di Sarri sarà..."

Niente acquisti. La Lazio non può inserire nuovi giocatori in squadra, se non per quelli rientrati dai vari prestiti (come Cataldi e Cancellieri, ndr.). Si può solo vendere, almeno fino a gennaio. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il direttore generale dell’Athletic Palermo Giorgio Perinetti si è espresso proprio sulla situazione della squadra biancoceleste, soffermandosi sul lavoro che dovrà svolgere Sarri. Di seguito le sue parole: “Il mercato è abbastanza immobile in generale. La Lazio non può operare ma la bravura di Sarri sarà quella di valorizzare al meglio l’organico che ha”.

