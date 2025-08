Foggia dice la sua: "Ecco che Lazio mi aspetto. E sul lavoro di Sarri..."

È una Lazio tutta da scoprire. La vecchia-nuova squadra di Sarri, con il mercato in entrata bloccato, sta attirando l'attenzione di molti. Tra questi c'è senza dubbio l'ex attaccante Pasquale Foggia, che ai microfoni di news.superscommesse.it ha espresso il suo pensiero sui biancocelesti in vista della prossima stagione. Di seguito le sue parole.

"Guarderò con attenzione di nuovo Sarri, considerando la qualità del gioco che riesce a far esprimere alle proprie squadre, per cui mi aspetterò di vedere una Lazio in grado di mettere in difficoltà chiunque. I risultati del calcio di luglio e inizio agosto possono dare delle indicazioni, ma non delle certezze. La Lazio ha dei valori importanti, a cominciare proprio da Sarri, il quale avrà tempo e modo per incidere al meglio su questa squadra. Sicuramente, resta una di quelle che lotterà per un piazzamento in Europa".

