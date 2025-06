Calciomercato Lazio | Artistico, ma non solo: lo Spezia su un ex biancoceleste

CALCIOMERCATO LAZIO - Gabriele Artistico è uno dei nomi nella lunga lista degli esuberi in casa Lazio. L'attaccante, reduce da una stagione che lo ha visto indossare la maglia della Juve Stabia prima e del Cosenza poi, giocando 33 partite complessive e segnando 7 reti, è tornato a Formello in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. Negli scorsi giorni a essersi fatto avanti per lui è stato lo Spezia. Il club ligure è alla ricerca di un attaccante per la Serie B e avrebbe preso in seria considerazione il profilo del classe 2002.

SPEZIA SU GONDO - Ma non solo lui. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, infatti, un altro nome è quello di Cedric Gondo oggi attaccante della Reggiana e che è stato di proprietà della Lazio dal 2019 al 2021. Nelle ultime ore, lo Spezia avrebbe effettuato un sondaggio con il suo entourage per capire la fattibilità dell'operazione. Nei prossimi giorni sono attesi degli sviluppi che delineeranno anche il destino di Artistico, in attesa di un'altra occasione per mostrare il proprio valore.

