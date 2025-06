Champions League, ecco quando si terranno i sorteggi: info e data

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando si scoprirà la nuova Champions League? Nel farlo bisognerà attendere i sorteggi che decreteranno il girone unico e le avversarie di tutte le squadre partecipanti, tra le quali per l'Italia rientrano l'Inter, vice campione d'Europa, il Napoli, la Juve e l'Atalanta. In tal senso, le urne esprimeranno il proprio verdetto il 28 agosto, data indicata dalla Uefa per la composizione di girone e calendario della competizione più importante d'Europa. La prima giornata, invece, è in programma tra il 28 e il 29 settembre, data cerchiata in rosso sul calendario della squadra di Baroni che quel inizierà il suo cammino in Champions.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.