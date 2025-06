Calciomercato | Fiorentina, sfuma Immobile? C'è l'accordo per l'arrivo di Dzeko

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile non sembra destinato a tornare in Italia con la maglia della Fiorentina. Dopo i rumors degli ultimi giorni, infatti, la società viola ha trovato l'accordo per l'arrivo di un altro centravanti. Si tratta di Edin Dzeko, pronto a tornare in Serie A dopo aver vissuto le ultime due stagioni al Fenerbahce. Il bosniaco, nonostante il pressing del Bologna, ha scelto di trasferirsi a Firenze: firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo legata al numero di presenze, come riportato da Tuttomercatoweb.com.

