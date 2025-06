Lazio, senti Mattei: "Ritorno di Sarri un gesto d'amore. Mercato? Il tema è..."

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto in mattinata ai microfoni di Radiosei per commentare le parole rilasciate da Maurizio Sarri nella giornata di ieri. Ecco di seguito le sue parole: “La dichiarazione d’amore da parte di Sarri verso la Lazio era scontata, è stata fatta in modo sincero e credo che la sua scelta sia stata dettata proprio da un gesto d’amore".

"La questione mezzala è già uno snodo interessante, certo non è una bella premessa per un rapporto che riparte dire che già è pronto ad arrabbiarsi sul mercato. Le disponibilità economiche non sono eccelse, le richieste di Sarri ci sono, bisogna capire quale sarà la sintesi tra le due cose. Importante anche quello che ha detto sulla difesa e sul centrocampo. Bisognerà vedere se anche sui nomi la Lazio saprà accontentarlo. Il tema è quanto chiederà giocatori raggiungibili per le risorse del club. Magari lui proporrà dei nomi che per la Lazio non sono raggiungibili. Ieri Sarri ha detto che a centrocampo la Lazio è corta e, visto che in realtà a livello numerico ce ne sono sette, viene da pensare che qualcuno a lui non piace”.

