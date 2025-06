Calciomercato Lazio | Abbate: "Frattesi - Rovella? Situazione reale. E Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alberto Abbate ha fatto il punto sulla possibilità di uno scambio tra Inter e Lazio dei cartellini di Davide Frattesi e Nicolò Rovella, con il primo che è da tempo un sogno proibito di Maurizio Sarri e il secondo un obiettivo concreto dei nerazzurri.

SCAMBIO FRATTESI-ROVELLA - “Frattesi è il sogno proibito di Sarri per capacità di inserimento, di far gol e per età. Le difficoltà sono legate alla resistenza della Lazio di cedere Rovela sotto la clausola di 50 milioni, quindi vorrebbeor un ulteriore conguaglio che l’inter non vorrebbe dare, poi c’è il problema ingaggio. Sarri ci aveva parlato dopo l’addio di Milinkovic. La Lazio oggi ha difficoltà per l’Indice di Liquidità e non riesce a prendere Fazzini, figuriamoci Frattesi, a meno che non si approfitta dell’uscita dei big. Sarri sarebbe favorevole”.

RINNOVO VECINO - “Ieri a microfoni spenti abbiamo scoperto che non è una volontà di Sarri il rinnovo di Vecino, ma è una scelta della società che fino a una settimana fa era convinto di non rinnovarlo. Questo fa capire che non c’è intenzione di non fare mercato per il ruolo di mezz’ala".

