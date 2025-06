Lazio, De Grandis (Sky): "Scambio Frattesi - Rovella? Ecco cosa ne penso"

TUTTOmercatoWEB.com

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare i possibili movimenti di mercato. Dal futuro di Castellanos a quello di Mandas, passando all'ultima indiscrezione su un possibile scambio che vedrebbe coinvolti Rovella e Frattesi. Ecco di seguito le sue parole:

"Lo scambio Frattesi - Rovella lo farei, ma ci credo poco. Mi piace molto l'apertura di Sarri per Tavares, penso si possa lavorare sulla sua tenuta e sulla marcatura posizionale. Io cederei Castellanos alla cifra giusta, prenderei un giovane alla Pio Esposito per investire su giovani giocatori italiani. Non credo che Sarri si strapperebbe i capelli in caso di partenza di Castellanos. Dia non è male tecnicamente, potrebbe essere l'attaccante perfetto per Sarri, ma non ne sono convinto al 100%. Sarà l'offerta a fare la differenza sui portieri, se arriva un'offerta da 20 milioni per Mandas si deve cedere".

