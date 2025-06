Di Canio: "Ero un ultras della Lazio e quando sono andato al West Ham..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

In un'intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del West Ham, Paolo Di Canio ha sottolineato l'importanza dei tifosi Hammers nel corso della sua carriera, sottolineando come la sua esperienza da tifoso della Lazio lo abbia aiutato nel comprendere le reazioni gioiose e non del pubblico Irons. Di seguito le sue parole.

"In Inghilterra, io ho sentito più responsabilità perché i tifosi erano fantastici verso di me e verso la squadra. Io sono nato come un tifoso, un ultras, un ultras della Lazio. Quindi so cosa significa per i tifosi seguire la propria squadra, i propri eroi per ore dalla propria città natale con rabbia e gioia. Questo non l'ho mai dimenticato".

