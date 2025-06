Danimarca U21, Provstgaard: "Siamo forti. Ora devono prenderci sul serio..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Danimarca U21 batte l'Olanda U21 e si aggiudica il passaggio del turno. Una vittoria storica che afferma la qualità del gruppo danese. Oliver Provstgaard, difensore della Lazio e capitano della selezione, in un'intervista a Bold definisce la vittoria come una delle più importanti della sua carriera, ma non solo. Ecco di seguito le sue parole:

"È uno dei risultati più importanti della mia carriera, se si considera una sola partita. Probabilmente anche uno dei più importanti nella storia della nazionale Under 21. L'Olanda aveva quasi tutti i suoi giocatori più forti. Questo la dice lunga sul fatto che siamo una squadra davvero forte, che possiamo sconfiggere i Paesi Bassi. Loro avevano vinto tutte e dieci le partite delle qualificazioni e sono arrivati ​​tra le prime tre candidate a vincere il campionato europeo. Credevamo di poterle vincere tutte prima di venire qui. Ma oggi abbiamo dimostrato che se continuiamo a crescere e a essere bravi in ​​difesa, possiamo giocarcela".

Provstgaard non dirà che la Danimarca è una delle favorite in questo momento, ma è contento che la nazionale Under 21 abbia dimostrato il suo valore: "Abbiamo dimostrato alle altre squadre che devono prenderci sul serio. Per la nostra autostima era importante anche sapere che potevamo battere una squadra del genere in Olanda".

