Calciomercato Lazio | Pio Esposito può lasciare l'Inter: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'Inter esordirà mercoledì 18 giugno nel Mondiale per Club, contro il Monterrey. Sarà un banco di prova importante per Christian Chivu e i suoi. In tanti dovranno dimostrare di meritarsi il posto e di poter far parte del nuovo corso nerazzurro. Il punto focale su cui dovrà vertere il mercato dell'Inter è il reparto avanzato: con l'addio di Correa e Arnautovic, oltre alle problematiche di Taremi attualmente bloccato in Iran, al Mondiale per Club si evidenziano le problematiche dell'attacco nerazzurro.

Al momento, alle spalle di Lautaro e Thuram ci sono solo Sebastiano Esposito (che probabilmente riandrà in prestito) e i due classe 2005, Valentin Carboni e Pio Esposito. Come riporta il Corriere dello Sport, solo uno dei due rimarrà e il Mondiale per Club può essere un'occasione per mettersi in vetrina, oppure per dimostrare di poter far parte della nuova Inter di Chivu.

Carboni sembra esser partito con il piede giusto, si allena regolarmente. Pio Esposito ha avuto a che fare con un fastidio al ginocchio che gli consentirà di tornare in campo solo per l'ultima sfida del girone contro il River Plate. Per Pio Esposito le richieste non mancano, l'interesse della Lazio è ben noto ma sono molte le pretendenti che vorrebbero aggiungere il giovane attaccante alla propria rosa. Il Mondiale per club sarà determinante per il futuro di Carboni e Pio Esposito, ma anche per le scelte offensive dell’Inter di Chivu.