Calciomercato Lazio | Sarri ha pronti i suoi nomi: in settimana il vertice con il club

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Sarri-bis è già iniziato. Il tecnico biancoceleste ieri è tornato a parlare pubblicamente dal Clinic a Castiglione della Pescaia. Si (ri)presenta ai tifosi con motivazione, voglia di allenare e voglia di farsi rispettare in sede di mercato. Sarri già sa che ci sarà da discutere con il presidente, sa come funziona. In settimana è previsto un incontro per programmare il mercato: la società farà i suoi nomi, Sarri farà i propri.

Le indicazioni sembrano chiare, almeno quelle iniziali. A margine del Clinic, Sarri ha rivelato due dettagli sul mercato. Il primo: se dovesse arrivare un difensore allora dovrebbe arrivare immediatamente. Sarri ha una cura maniacale per la fase difensiva e un nuovo difensore avrebbe bisogno di tempo per imparare i suoi dettagli. Il secondo: la mancanza evidente di una mezzala per il suo 4-3-3. Anche con il rinnovo di Vecino e un Dele-Bashiru da plasmare, Sarri ha bisogno di una mezzala che garantisca gol e qualità. Come riporta il Corriere dello Sport, in Italia tra i preferiti ci sono Giovanni Fabbian del Bologna, Jacopo Fazzini dell’Empoli, ma può esserci anche Andrea Colpani del Monza. Gli è sempre piaciuto Gedson Fernandes del Besiktas, è un nome che può tornare di moda.

Sul fronte terzini, Sarri ha espresso pubblicamente il suo gradimento per Nuno Tavares: "È l’unica incognita della difesa che troverò, forte ma anarchico, se riusciamo a inquadrarlo diventa fortissimo". Il mister proverà a lavorarci per inserirlo nella sua difesa a 4. Se dovesse arrivare l'offerta giusta e quindi partire, vale anche per Pellegrini, i nomi più accreditati che il mister avallerebbe sono quelli di Fabiano Parisi ed Emerson Palmieri, rispettivamente alla Fiorentina e al West Ham.

Sarri inizia a preparare la sua Lazio, ma anche i suoi tifosi. Servirà entusiasmo, ma il mercato sarà fondamentale per aiutare il tecnico. Il problema è il budget. La Lazio dovrà fare i conti con una disponibilità limitata, solo con le cessioni si potrà finanziare il mercato. Nel frattempo Lotito e Fabiani insistono sul voler trattenere i big.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.