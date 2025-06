Italia, Sarri su Gattuso: “A me piace. Ho solo un consiglio per lui…”

TUTTOmercatoWEB.com

A margine dell'evento che si è tenuto ieri a Castiglione della Pescaia, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Rai Sport commentando così l'arrivo di Gattuso in Nazionale: "Gattuso? Spero sia la persona giusta, io consigli per i selezionatori delle Nazionali non sono in grado di darli. L’unico consiglio che gli posso dare è che resti Gattuso, con il suo carattere e con tutto quello che ne consegue perché a me, Gattuso Gattuso piace. Far capire ai giocatori cosa vuol dire indossare la maglia azzurra? Bisognerebbe fare delle scelte diverse, se a un giocatore si fanno fare 70 partite l’anno e dopo 60 sta a casa. Stai a casa. Portiamo il calcio nella giusta dimensione e vedremo che i giocatori saranno tutti contenti di venire in Nazionale".

