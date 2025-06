Calciomercato Lazio | Marusic, obiettivo concreto per la Fiorentina: ma non l'unico

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio non venderà i propri big, ma non è escluso che qualcuno possa lasciare Formello in estate, soprattutto se giudicato non indispensabile da Maurizio Sarri. Quest'ultimo è il caso di Hysaj e Lazzari, messi alla porta negli ultimi giorni, ma potrebbe esserlo anche di Adam Marusic. Nonostante negli anni si sia dimostrato un uomo fidato del tecnico toscano, il contratto in scadenza di Adam Marusic e le complicazioni per il rinnovo lo mettono con un piede alla porta di Formello. Una situazione che, inevitabilmente, ha ingolosito molte squadre tra le quali anche la Fiorentina.

FIORENTINA SU MARUSIC, MA NON SOLO - Il club Viola, pronto ad abbracciare Pioli, starebbe pensando all'esterno montenegrino per offrire a Dodò un'alternativa sulla fascia destra che possa farlo rifiatare, ma offrire anche caratteristiche differenti dalle sue. Marusic, però, non è l'unico sul quale Pradé e Commisso hanno puntato lo sguardo. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sulla lista di Stefano Pioli - che a breve dovrebbe diventare il nuovo allenatore - ci sarebbero anche Davide Calabria e Andrei Ratiu del Rayo Vallecano, finito anche nel mirino della Lazio e della Roma.

