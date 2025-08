Calciomercato Lazio | Sondaggio in Turchia: torna di moda Szymanski

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Newspix/Image Sport

Il nome di Sebastian Szymanski torna di moda in casa biancoceleste. Nelle settimane antecedenti al blocco di mercato, il suo profilo veniva associato con insistenza alla Lazio, in cerca di un centrocampista dotato di tecnica, qualità e senso del gol. Tutte caratteristiche che descrivono perfettamente il polacco. Durante la tournée in Turchia, la Lazio ha affrontato proprio il Fenerbahce di Szymanski e sembra che sia stata per le due società un'occasione per parlare di un suo possibile trasferimento in biancoceleste.

CHI È SZYMANSKI - Il centrocampista classe '99 si è messo decisamente in mostra durante l'amichevole contro la Lazio. Il suo mancino è stato protagonista di giocate importanti, le sue qualità sono spiccate. Già nei primi minuti ha sfiorato l'incrocio con un tiro al volo dal limite dell'area, mentre intorno al ventesimo minuto ha impegnato Provedel sempre con un tiro da fuori area. Inoltre, proprio grazie al suo pressing Guendouzi sbaglia il passaggio all'indietro che regala il gol vittoria agli uomini di Mourinho. Si muove nella zona centrale del campo, ma tende anche a spostarsi sul centro-sinistra. Durante l'ultima stagione, ha siglato 7 gol e fornito 9 assist in tutte le competizioni. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e la sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

LA SITUAZIONE - Dalla Turchia si parla di una vera e propria trattativa in atto. Secondo il portale Takvim, dopo la partita la Lazio avrebbe contattato i dirigenti del Fenerbahce per sondare il terreno per la stella polacca, ma avrebbe ricevuto una risposta negativa dal club. Secondo quanto riportato dalla Turchia, il club ha chiuso la porta a qualsiasi offerta di trasferimento, affermando: "Non stiamo prendendo in considerazione la cessione di Szymanski". D'altro canto, la Lazio in questo momento non può fare passi concreti a causa del mercato bloccato, ma potrebbe ripresentarsi nel mercato invernale per avanzare una proposta formale.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.