FORMELLO - Lazio, allenamenti ripresi: ai box sempre Isaksen e Gigot

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Allenamenti ripresi a Formello, dopo i due giorni di riposo concessi da Sarri. La squadra si è ritrovata nel centro sportivo, la preparazione prosegue con i soliti assenti: Isaksen, Gigot e Patric. Lo spagnolo è finito ai box per una lesione di medio grado al retto femorale sinistro e ne avrà per un mese abbondante. In campo nessuna traccia neanche per gli altri due lungodegenti biancocelesti. Il danese è tornato a faticare in palestra, ma le tempistiche per il suo rientro sono ancora indefinite. Nella giornata di oggi non sono arrivati segnali positivi neanche dal centrale francese bloccato dal mal di schiena da più di due settimane. Anche nel suo caso si dovrà aspettare per rivederlo con i compagni anche se sembra sempre più ai margini del gruppo. Per domani è stata fissata una doppia seduta, poi la squadra lavorerà giovedì pomeriggio, venerdì mattina e a quel punto scatterà il viaggio in Inghilterra per l’amichevole per il Burnley.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE