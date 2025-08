Calciomercato | Vlahovic - Milan, colpo di scena: possibile scambio con la Juve?

TUTTOmercatoWEB.com

Dusan Vlahovic è sempre più vicino a lasciare la Juventus. Una delle opzione più calde per l'attaccante serbo prevederebbe un trasferimento a poco più di 100 km da Torino. Infatti, Vlahovic sembra essere un obiettivo concreto per il Milan e, secondo TuttoMercatoWeb, i due club starebbero lavorando in queste ore su un'inteso particolare: Vlahovic al Milan, Thiaw alla Juventus. I bianconeri seguono il difensore tedesco già da diverse settimane, così come il Milan cerca un centravanti. Proprio per questo motivo, le due società stanno spingendo per questa soluzione.

