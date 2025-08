Lazio, si prepara l'amichevole contro il Burnley: il programma tra riunioni e allenamenti

RASSEGNA STAMPA - L'Inghilterra chiama. Venerdì pomeriggio la Lazio risalirà sull’aereo in vista dell'appuntamento di sabato al Turf Moor di Burnley per la penultima amichevole del precampionato. Si giocherà alle ore 16 italiane e Sarri è assai stimolato dal calcio inglese. Il Burnley ha appena acquistato Tchaouna, ma nel contempo sfodera un talento seguito da Gattuso, protagonista all’ultimo Europeo Under 21 con l’Italia di Nunziata: Luca Koleosho, classe 2004, attaccante esterno per cui potrebbe arrivare una chiamata azzurra.

Come riporta il Corriere dello Sport, dopo due giorni di riposo, oggi la Lazio si ritroverà al centro sportivo di Formello per la ripresa degli allenamenti. La squadra si rivedrà per il pranzo, a seguire un appuntamento con l’Associazione Calciatori che sta facendo il giro dei ritiri estivi, fin qui già undici incontri con i club di Serie A.

I temi sul tavolo: l’accordo collettivo di lavoro dei calciatori, la previdenza, il fondo di fine carriera e le votazioni per stilare la Top 11 dello scorso campionato. Alle 18, dopo l’incontro con i vertici Aic, la Lazio scenderà in campo per l’allenamento. Le sessioni di lavoro proseguiranno con una doppia seduta mercoledì e giovedì pomeriggio. Venerdì, invece, l’allenamento è stato fissato in mattinata prima della partenza per Burnley.

