Lazio, Marchegiani: "La staffetta tra i portieri è una scelta coraggiosa, ma..."

RASSEGNA STAMPA - Un’ora a testa a Istanbul, contro Fenerbahçe e Galatasaray: Provedel e Mandas si sono alternati da titolari, alimentando l’idea che Sarri stia davvero pensando a una rotazione tra i pali. Una staffetta inedita, non tra campionato ed Europa come spesso accade, ma lungo tutta la stagione di Serie A, con un solo impegno settimanale. Una scelta che sorprende, e che potrebbe cambiare il modo di concepire il ruolo del portiere.

Luca Marchegiani, ex numero uno biancoceleste e oggi opinionista Sky, commenta così al Messaggero: "Non ricordo una situazione del genere per una sola competizione. È una decisione coraggiosa e inusuale. Dare serenità ai portieri in queste condizioni non è semplice, anche se oggi il ruolo è molto più dinamico rispetto al passato".

Secondo Marchegiani, sarà fondamentale il lavoro dei preparatori, Massimo Nenci e Cristiano Viotti, in costante contatto con Sarri: "In casi come questo, diventa decisivo il parere dei preparatori. Sono loro che, ogni settimana, possono indicare chi è più pronto dal punto di vista fisico e mentale. Il portiere non si giudica solo da una partitella in allenamento, ma da come lavora quotidianamente nelle sedute dedicate".

Il piano sembrerebbe quello di alternarli per tutta la stagione, in un equilibrio delicato che dovrà essere gestito con attenzione. Anche per tutelare il valore di Mandas, arrivato per meno di un milione e potenziale plusvalenza futura: "Averne due affidabili è un vantaggio. Ma serve tenere entrambi al top psicologicamente", conclude Marchegiani.