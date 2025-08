Torino, slitta il rientro di Zapata: Baroni aspetta un nuovo centravanti

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Gli ultimi mesi sono stati complicati per Duvan Zapata, ma il peggio non sembra ancora passato. Infatti, come scrive La Stampa, il suo rientro dall'infortunio al crociato slitta ulteriormente e servirà ancora un mese per rivederlo a pieno regime. Baroni intanto ha fretta e aspetta l'arrivo di un nuovo attaccante. Il nome più caldo è quello di Giovanni Simeone, con i due club che avrebbero in programma un incontro per chiudere il trasferimento per una cifra intorno ai 6 milioni di euro.

