Lazio, Canigiani: "Terza maglia? Ci saranno novità". E sugli abbonamenti...

Procede con ottimi numeri la campagna abbonamenti della Lazio. A sedici giorni dalla conclusione - terminerà il 20 agosto - sono oltre 27 mila i tifosi biancocelesti che hanno scelto di assicurarsi un posto all'Olimpico per le partite interne della squadra di Sarri. A fare il punto sulla situazione ci ha pensato Marco Canigiani a Lazio Style Radio: "Nel weekend abbiamo superato il muro dei 27 mila abbonati, si procede verso i 28 mila ed è un obiettivo che penso si possa raggiungere prima della fine della campagna abbonamenti".

Su una riapertura della campagna abbonamenti dopo l'inizio del campionato, Canigiani ha spiegato: "È una possibilità, ma non ci sarà una riapertura prima del derby. Quella è una partita che richiede un'organizzazione particolare e non sarebbe possibile aprire la campagna abbonamenti in corrispondenza della stracittadina". Sulla terza maglia, il Responsabile del marketing biancoceleste conferma: "Ci potrebbero essere novità in questa settimana…". In vendita anche i biglietti per la partita contro l'Atromitos a Rieti in programma il 16 agosto: "Ne sono stati venduti qualche migliaio, la capienza dello stadio è relativa, quindi chi vuole essere presente deve attivarsi. Sono in vendita sul circuito Vivaticket".

Pubblicato il 4/08